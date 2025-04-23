İstanbul depremi sonrası TFF'den karar çıktı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, Süper Lig maçlarının hafta sonunda planlandığı gibi oynanacağını açıkladı.

Haber; NTVSpor, Fotoğraf; X.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
İstanbul depremi sonrası TFF'den karar çıktı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Nisan 2025 20:27
Son güncelleme 23 Nisan 2025 20:28

UEFA İstanbul Temsilciliği'nin açılışı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş yıl dönümü vesilesiyle kutlanan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen gala yemeğinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz açıklamalarda bulundu.

"LİGLER PLANLADIĞIMIZ GİBİ DEVAM EDECEK"

Otyakmaz, İstanbul'da bugün gerçekleşen depremin ardından liglerle ilgili herhagi bir erteleme kararı olmadığını belirtti. Konuya ilişkin Otyakmaz, "Öyle bir belirsizlik var gibi gözüküyor ama bizim öyle bir kararımız yok. Liglerimiz planlandığı gibi devam edecek. Olağanüstü bir şey olur, il güvenlik kururulundan bir tavsiye gelirse ayrıca değerlendiririz. Şu anda programımızda devam ediyoruz." açıklamasında bulundu.

"ÜLKEMİZE, ŞEHRİMİZE GEÇMİŞ OLSUN"

Mecnun Otyakmaz ayrıca, "Ülkemize, şehrimize geçmiş olsun. Böyle bir günde olması da bizi gerçekten üzdü. Allah'tan tatildi, çocuklar sokaktaydı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramını kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Otyakmaz sözlerini şöyle tamamladı, "2026'da bir final karşılaşmamız var. 2027'de bir final ve 2032'de Avrupa şampiyonası organize edilecek. Gelişlerimiz ve gidişler çok olacak. UEFA ve TFF arasındaki görüşmelerde İstanbul'da bir merkezin olmasının çok iyi olacağı konuşuldu. Yarın açılışı yapılacak, bugün de gala yemeğindeyiz."

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery