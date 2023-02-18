İstanbul Valiliği, 20 Şubat Pazartesi itibarıyla kentte riskli bulunan 93 okulun öğrencilerinin depreme güvenli okullara nakledilerek, eğitim öğretim görmeye devam edeceklerini bildirdi.Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen ve İstanbul'u da derinden etkileyen Marmara Depremi sonrası, olası depremlerin yıkıcı etkilerini en aza indirmek için 2006 yılında İstanbul Proje Koordinasyon Birimi'nin (İPKB) kurulduğu hatırlatıldı.Açıklamada, bu birimin yürüttüğü İstanbul Sismik Riskin Azaltılması Projesi (İSMEP) kapsamında, kentte 1999 öncesinde inşa edilen 1418 okulun etütleri yapıldığında 67'sinin depreme dayanıklı, 1351'inin de riskli olduğu tespit edildiği aktarıldı.Riskli bulunan 1351 okulun 769'unun güçlendirildiği, 367'sinin yıkılıp yeniden yapıldığı belirtilerek, 87 okulun da başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere diğer kurum ve kuruluşlarca güçlendirildiği, yıkılıp yeniden inşa edildiği ifade edildi.Deprem etüt ve analizleri sonrasında geriye kalan 128 riskli okuldan 109'unun yıkılıp yeniden yapılması, 19'unun güçlendirilmesinin kararlaştırıldığı bildirilerek, geçen sene bu 128 riskli okuldan 35'indeki öğrencilerin başka okullara nakledilerek okullardaki güçlendirme ve yeniden yapım proje çalışmalarına başlandığı kaydedildi.Açıklamada, şöyle devam edildi:Açıklamada, bu süreçte öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin sabır ile anlayışına teşekkür edilerek, "Kahramanmaraş ilimizin Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı 2. Yarıyıl dönemi hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.Beylikdüzü Cumhuriyet Mahallesi'nde bin 98 öğrencinin eğitim gördüğü Bizimkent İlköğretim Okulu yönetimi, önceki gün velilere toplu mesaj atarak okulun depreme dayanıklı olmadığını ve bu sebeple yıkılacağını, Pazartesi gününe kadar öğrencilerin Haldun Taner İlköğretim Okulu'na nakillerinin gerçekleştirilmesi gerektiğini söyledi. Mesajın ardından okuldaki öğrencilerin velileri okulla aynı bahçede olan ilçe milli eğitim müdürlüğü önünde toplanarak kararı protesto etti. Veliler kendilerine herhangi bir rapor gösterilmeden okulların açılmasına kısa bir süre kala bu kararın kendilerine tebliğ edilmesini doğru bulmadıklarını belirterek tepkilerini dile getirdi. Bizimkent İlköğretim Okulu velilerine, öğrencilerin taşınması planlanan Haldun Taner İlköğretim okulunun velileri de destek verdi.Öte yandan Avcılar'daki 3 okul ve bir eğitim merkezinin yıktırılarak yenisinin yapılmasına, 2 okulun da güçlendirilmesine karar verildi.Olası depreme karşı zayıf oldukları değerlendirilen okullardan Tahsin Gerekli İmam Hatip Ortaokulu ile Murat Kocatürk İmam Hatip Lisesi'nin güçlendirilmesi için çalışma yapılırken diğer 3 okul ve 1 eğitim merkezinin ise yıktırılarak yenisinin yapılacağı açıklandı.Avcılar'daki Güngör Tekiner Ortaokulu'ndaki bin 122 öğrencinin Denizköşkler İlkokulu, Gümüşpala İlkokulu'ndaki bin 445 öğrencinin Borusan Ortaokulu ile Süleyman Nazif Anadolu Lisesi'ne, Ramazan Sarıkaya İmam Hatip Lisesi'ndeki 324 öğrencinin Ambarlı İlkokulu'na, Tahsin Gerekli İmam Hatip Ortaokulu'ndaki 399 öğrencinin- Avcılar Kız İmam Hatip Lisesi'ne ve Murat Kocatürk İmam Hatip Lisesi'ndeki 273 öğrencinin- Filibeli Ahmet Hilmi İmam Hatip Ortaokulu'nda pazartesi gününden itibaren eğitim göreceği belirtildi. Daha önce tekli eğitim verilen bu okullarda ikili eğitim sistemine geçilecek. Bunun yanı sıra mülkiyeti Avcılar Belediyesi'ne ait Avcılar Meslek Eğitim Merkezi'nin eğitimini Saide Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitime devam etmesi kararlaştırıldı.