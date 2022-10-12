İspanyollar Marcao'ya hayran kaldı!

Galatasaray'da forma giydiği 4 yıl boyunca taraftarların sevgilisi haline gelen Marcao, yaz transfer döneminde rekor bonservis ile Sevilla'ya transfer oldu. İspanyol ekibinin bonuslarla birlikte 15 milyon avro ödediği Brezilyalının Sevilla kariyeri istediği gibi başlamadı.



Julen Lopetegui yönetimindeki Sevilla, sezona oldukça kötü başlarken Marcao'nun peşini sakatlıklar bırakmadı. Yıldız savunmacı, transfer olduktan sonra yaklaşık 3 ay boyunca formasından uzak kalırken, teknik direktör değişiminin ardından ilk 11'deki yerini aldı.



Lopetegui'nin yerine göreve gelen Jorge Sampoli, takımıyla çıktığı ilk maçta Marcao'ya şans verdi ve savunma oyuncusu taraftarın beğenisini kazandı. Marcao'nun Sevilla ile çıktığı ikinci maç ise Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'a karşı oldu. 90 dakikası 1-1 sona eren mücadelede 25 yaşındaki stoper, adeta kendisine hayran bıraktı.



Brezilyalı savunmacı, Borussia Dortmund'a karşı 3 top kapma ve 3 uzaklaştırmayla oynadı. İşte Marcao için sosyal medyada yapılan bazı yorumlar:



"EN İYİ ÜÇLÜDEN BİRİ"



"Sampaoli, en iyi üçlüsünü bulmuş gözüküyor. Carmona, Nianzou ve Marcao. Kendi oyunu için en ideal olan bu. Şu ana kadar çok iyi bir oyun."



"YA CARLOS DA OLSAYDI"



"Diego Carlos'un ayrılmadığını ve Marcao ile birlikte savunmada olduğunu hayal edin."



"SON DERECE İYİ"



"Tekrar tekrar söylüyorum; Marcao son derece iyi gözüküyor."



"MARCAO BENİ AFFET"



"Marcao… Senin hakkında söylediğim her şey için beni affet."



"EN İYİ TRANSFER"



"Görünüşe göre Marcao bu yaz Sevilla'nın en iyi transferi. Bunu anlamamız için 100 dakika yeterliydi."



"SEVILLA'NIN ONA İHTİYACI VARDI"



"Marcao, takımını tavanını arttırıyor. Sevilla'nın mayıs ayından beri ona ihtiyacı vardı."



Bir İspanyol taraftar ise esprili bir ifadeyle "Marcao dünyanın en iyi futbolcusu mu?" diye sordu. Bir başka taraftar, Marcao ve Maldini'yi kıyaslayarak, Brezilyalı futbolcunun daha iyi olduğu öne sürdü. Marcao, Sevilla - Borussia Dortmund maçında 7.3 rating alarak sahanın en iyi performans gösteren 2. oyuncusu oldu.





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