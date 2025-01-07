İspanya Süper Kupası'nda yarı final zamanı

İspanya Süper Kupası yarı finalinde çarşamba günü Barcelona ile Athletic Bilbao karşı karşıya gelecek.



Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Kral Abdullah Şehir Stadı'nda yapılacak organizasyonda Real Madrid, Barcelona, Athletic Bilbao ve Mallorca mücadele edecek.



Diğer yarı final eşleşmesinde ise 9 Ocak Perşembe günü Real Madrid ile Mallorca karşılaşacak.



İspanya Süper Kupası Finali, 12 Ocak Pazar günü oynanacak.



