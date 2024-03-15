İspanya, FIFA kadınlar dünya sıralamasında zirvedeki yerini korudu

Futbolda İspanya, FIFA kadınlar dünya sıralamasında zirvedeki yerini korudu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İspanya, FIFA kadınlar dünya sıralamasında zirvedeki yerini korudu
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15 Mart 2024 14:02
Futbolda İspanya, FIFA kadınlar dünya sıralamasında zirvedeki yerini korudu.

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, güncellenen sıralamada lider İspanya'nın en yakın rakibi konumuna yükselen İngiltere 4. sıradan 2. sıraya çıktı.

Fransa ise UEFA Uluslar Ligi finalinde İspanya'ya yenilmesine rağmen ilk üçte yer almayı sürdürüyor. Sıralamada ABD 4, bir basamak yükselen Almanya ise 5. sırada bulunuyor.

A Milli Kadın Futbol Takımı ise FIFA kadınlar dünya sıralamasında 1 basamak yükselerek 62. sırada yer aldı.

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