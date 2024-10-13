İspanya'da Yamal kadrodan çıkartıldı!

İspanya Futbol Federasyonu, Sırbistan maçı öncesi Lamine Yamal'ın kadrodan çıkartıldığını açıkladı.



Federasyondan yapılan açıklamada, Danimarka maçında sakatlık yaşayan 17 yaşındaki futbolcunun testlerinde herhangi bir sakatlık tespit edilmediği ve durumun aşırı yüklenmeden tespit edildiği belirtildi.



Yamal, sakatlık riskinin önüne geçmek için kadrodan çıkartıldı.



Uluslar Ligi'nde Danimarka'yı 1-0'la geçen İspanya, 15 Ekim'de Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.



