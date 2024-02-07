İspanya'da VAR tartışması: Soruşturma başlatıldı!

İspanya'da Jose Negreira davası sonrası yeni bir hakem skandalı daha yaşandı.



El Debate'da yer alan habere göre; İspanya Hakem Komitesi Başkanı Luis Medina Cantalejo, VAR görüntülerini Real Madrid aleyhine manipüle etme ve kanıtları gizleme gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatıldı.



SADECE CANTALEJO DEĞİL



Cantalejo'nun yanısıra hakemler Carlos Clos Gomez ve Santiago Jaime Latre de suçlananlar arasında. Suç örgütü kurma ve iş ilişkilerinde yolsuzluk yapma suçlarını işlemiş olabilecekleri öne sürüldü.



GİZLİ ODADAN MÜDAHALE



Haberde VAR odasının yanı sıra legal olmayan gizli bir ek odanın bulunduğu ve buradan VAR odasına müdahale edildiği iddia edildi.



Real Madrid'in maçlarının oynadığı esnada o maç için belirlenen VAR hakemine bakılmaksızın uygun karenin olağandışı seçildiği ve bu da eflatun beyazlı takıma zarar verdiği kaydedildi.



Öte yandan VAR kayıtlarının "manipüle edilmesi, çıkarılması ve gizlenmesi" konusuyla ilgili de şikayetlerin olduğu ve bu konunun da araştırılmasının istendiği ifade edildi.



NEGREIRA DAVASI İLE GÜNDEMDEYDİ



Barselona Savcılığı, geçen mart ayında, 1993'ten 2018'e kadar İspanyol Futbol Federasyonunun eski Hakem Teknik Kurulu (CTA) Başkan Yardımcısı olan Jose Maria Enriquez Negreira'ya ait firmalara 17 yıl içinde 7,3 milyon avrodan (7,8 milyon dolar) fazla ödeme yapıldığı iddiasıyla ilgili şikayette bulunmuştu.



