İspanya'da çılgınlık: 7 gol, 2 penaltı!

İspanya La Liga'da Athletic Bilbao, sahasında Celta Vigo'yu 4-3 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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İspanya'da çılgınlık: 7 gol, 2 penaltı!
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11 Kasım 2023 01:04
Son güncelleme 11 Kasım 2023 01:06
İspanya La Liga'da Athletic Bilbao ile Celta Vigo karşı karşıya geldi. 13. haftada oynanan mücadele gol düellosuna sahne oldu ve son anda kazanan 4-3'le Athletic Bilbao oldu.

Celta Vigo, 25. dakikada Iago Aspas ile öne geçti. Athletic Bilbao, Ohian Sancet ile 37'de eşitliği sağladı. Jonathan Bamba, 41'de Celta Vigo'yu bir kez daha öne geçirdi. Athletic Bilbao'da 45 ve 52'de sahna alan Gorka Guruzeta takımını bir anda 3-2 öne geçirdi. Celta Vigo, 63'te Jörgen Strand Larsen ile eşitliği yakaladı.

Celta Vigo, 72'de öne geçme şansı yakaladı. Bu dakikada kulanılan penaltıyı Iago Aspas gole çeviremedi.

Athletic Bilbao uzatma dakikalarında penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Alex Berenguer 90+8'de attığı golle takımının sahadan 4-3 gaip ayrılmasını sağladı.

Bu sonucun ardından Athletic Bilbao 24 puana yükseldi. Celta Vigo 7 puanda kaldı.

Athletic Bilbao, gelecek hafta Girona deplasmanına gidecek. Celta Vigo ise Valencia'yla deplasmanda karşılaşacak.

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