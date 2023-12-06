İsmet Taşdemir: 'Arkadaşlarımız zorluğun üstesinden geldiler'

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu mücadelesinde sahasında TFF 2. Lig temsilcisi Menemen FK'yi 2-1 mağlup ederek 5. eleme turuna yükselen Trendyol 1. Lig takımı Bodrum FK'nin teknik direktörü İsmet Taşdemir, kupada bir tur daha geçip yollarına devam ettiklerini söyledi.



Bodrum İlçe Stadı'nda oynanan maçın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Taşdemir, maçtan memnun olduğu kadar olmadığı şeylerin de olduğunu bildirdi.



Kazanma isteklerinin ve coşkunun iyi olduğunu belirten Taşdemir, "Uzun süredir oynamayan arkadaşlarımız bugün görev aldı. O zorluğun üstesinden geldiler. Galibiyet her zaman güzel, kupada bir tur daha geçtik yolumuza devam ediyoruz. Oyuncularımı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.





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