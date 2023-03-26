İsmail Yüksek'ten Hırvatistan maçı mesajı

Milli takım oyuncusu İsmail Yüksek, antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını cevapladı.



A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda Hırvatistan ile 28 Mart Salı günü Bursa'da yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.



Ermenistan maçında forma giyen oyuncular, otelde yenilenme çalışması yaptı.



Diğer futbolcular teknik direktör Stefan Kuntz yönetiminde Bursaspor Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'ndeki antrenmanda ısınmanın ardından, dar alanda pas ve 5'e 2 top kapma çalışması gerçekleştirdi.



Oyuncular daha sonra çift kale maçla antrenmanı tamamladı.



- İsmail Yüksek: "Bursa halkının desteğiyle buradan galibiyetle ayrılmak istiyoruz"



Milli futbolcu İsmail Yüksek, antrenman öncesi saha kenarında gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen sene profesyonel olarak 1 dönem olmak üzere 6-7 sene amatör olarak Bursa'da top oynadığını hatırlattı.



Milli takım armasıyla Bursa'da bulunduğu için çok mutlu olduğunu belirten İsmail, "Umarım Bursa'nın getirdiği şansla, önümüzdeki Hırvatistan maçını da geride bırakacağız. Turnuvaya Ermenistan galibiyetiyle başlamış olmamız çok önemli. Ermenistan, bizim ölçümüzde bir takım değil ama turnuvaya galibiyetle başlamak değerlidir. O maçla ilgili analizleri, takım ve bireysel olarak hocalarımızla yaptık. O maçı unutup Hırvatistan maçına odaklandık. Hırvatistan da bireysel ve takım olarak değerli işlere imza attı ama biz de kendimize güveniyoruz. Bursa halkının desteğiyle buradan galibiyetle ayrılmak istiyoruz." diye konuştu.



Hırvatistan maçında forma giymeyi istediğini ancak buna teknik direktör Kuntz'un karar vereceğini dile getiren İsmail, "Birçok maça çıktım o atmosferde, herkes Bursa'nın nasıl olduğunu çok iyi biliyor." dedi.





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