İsmail Yüksek için scoutlar geliyor!

Atletico Madrid, Marsilya, Rennes ve Benfica gözlemcileri Athletic Bilbao karşılaşmasında Fenerbahçeli İsmail Yüksek'i takip edecek.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
İsmail Yüksek için scoutlar geliyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Aralık 2024 11:45
Fenerbahçe forması giyen İsmail Yüksek için Kadıköy'e scout akını yaşanacak.

Atletic Madrid, Marsilya, Rennes ve Benfica'nın gözlemcileri, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao ile oynayacağı maçta milli futbolcuyu takip edecek.

25 yaşındaki İsmail Yüksek, Fenerbahçe'de bu sezon 18 maçta süre buldu.

Güncel piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösterilen İsmail Yüksek'in Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery