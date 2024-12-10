İsmail Yüksek için scoutlar geliyor!

Fenerbahçe forması giyen İsmail Yüksek için Kadıköy'e scout akını yaşanacak.
Atletic Madrid, Marsilya, Rennes ve Benfica'nın gözlemcileri, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao ile oynayacağı maçta milli futbolcuyu takip edecek.
25 yaşındaki İsmail Yüksek, Fenerbahçe'de bu sezon 18 maçta süre buldu.
Güncel piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösterilen İsmail Yüksek'in Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Atletic Madrid, Marsilya, Rennes ve Benfica'nın gözlemcileri, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao ile oynayacağı maçta milli futbolcuyu takip edecek.
25 yaşındaki İsmail Yüksek, Fenerbahçe'de bu sezon 18 maçta süre buldu.
Güncel piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösterilen İsmail Yüksek'in Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.