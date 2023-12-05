İsmail Yüksek bu sezon bir ilk yaşadı

Fenerbahçe'nin milli yıldızı İsmail Yüksek, bu sezon ligde ilk kez yedek kaldı.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Abone Ol
İsmail Yüksek bu sezon bir ilk yaşadı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Aralık 2023 00:19
Fenerbahçe'nin milli orta sahası İsmail Yüksek, bu sezon ligde ilk kez Sivasspor maçında yedek soyundu.

Ligde şu ana dek 11 karşılaşmada ilk 11'de forma giyen İsmail, diğer 2 müsabakada ise kırmızı kart cezası nedeniyle forma giyememişti.

İsmail Kartal, 3 sarı kartla ceza sınırında olan oyuncusunu bu sezon ilk defa yedek soyundurdu.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery