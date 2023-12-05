İsmail Yüksek bu sezon bir ilk yaşadı

Fenerbahçe'nin milli orta sahası İsmail Yüksek, bu sezon ligde ilk kez Sivasspor maçında yedek soyundu.
Ligde şu ana dek 11 karşılaşmada ilk 11'de forma giyen İsmail, diğer 2 müsabakada ise kırmızı kart cezası nedeniyle forma giyememişti.
İsmail Kartal, 3 sarı kartla ceza sınırında olan oyuncusunu bu sezon ilk defa yedek soyundurdu.
Ligde şu ana dek 11 karşılaşmada ilk 11'de forma giyen İsmail, diğer 2 müsabakada ise kırmızı kart cezası nedeniyle forma giyememişti.
İsmail Kartal, 3 sarı kartla ceza sınırında olan oyuncusunu bu sezon ilk defa yedek soyundurdu.
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