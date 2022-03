İsmail Kartal: 'Herkesi yenebiliriz'

Süper Lig'de İttifak Holding Konyaspor'u ağırlayan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, karşılaşma öncesi açıklama yaptı.



Kartal, "Her hafta, her maça oyuncularım ve ekibimle en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Bu maç bizim için çok önemli. Ligdeki üst sıralardaki hedeflerimizi gerçekleştirmemiz için kazanmamız lazım. Konyaspor'un yükselişi var, onlar da iyi bir takım." dedi.



Deneyimli teknik adam ayrıca, "Taraftarlarımız, her şeyimiz. Onlarla bu statta herkesi yenebiliriz. Genç oyuncularımız da Fenerbahçe'ye ve Türk futboluna hizmet edecekler. hayırlı olsun. Onları da yavaş yavaş takıma adapte edeceğiz. Çubuklu formayı giydireceğiz." sözlerini kullandı.





