Galatasaray'ın teknik direktörü Domenec Torrent ile aynı hafta göreve başlayan Fenerbahçe'nin hocası İsmail Kartal, Katalan teknik adama geride kalan 10 maçlık süreçte ligde büyük bir puan farkı atmayı başardı.



Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. Haftasında evinde Konyaspor'u 2-1 mağlup edip ligde puanını 53'e çıkardı ve ligde ikinci sıra için iddiasını güçlendirdi. Sarı-Lacivertliler'de 20. Hafta sonunda göreve gelen teknik direktör İsmail Kartal, takımının başında çıktığı 10 maçta 21 puan elde ederken, Sarı-Lacivertli takımı yeniden Şampiyonlar Ligi potasına sokmayı başardı.



Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yeniden çıkışa geçerken, Kartal ile birlikte 20. Haftanın sonunda Galatasaray'ın başına geçen Domenec Torrent ise bu 10 maçlık bölümde Kartal'ın bir hayli gerisinde kaldı. İsmail Kartal 32 puanla 5. Sırada aldığı Fenerbahçe'yi 30. Hafta sonunda 53 puanla 3. sıraya çıkardı ve bu süreçte 21 puan topladı.



Galatasaray Teknik Direktörü Torrent ise aynı periyotta 27 puanla 12. Sırada aldığı Galatasaray ile 10 lig maçında 11 puan toplayabildi. Katalan teknik adamla Cimbom, 3 sıra daha geriye giderek 30. Hafta sonunda 15. Sıraya geriledi.



10 maçlık periyotta 11 puan alan Galatasaray Teknik Direktörü Torrent'ten topladığı 21 puan ile 10 puan daha fazla toplayan Fenerbahçe'nin hocası İsmail Kartal, ezeli rakibinin hocasını neredeyse ikiye katladı.



Öte yandan İsmail Kartal, Fenerbahçe'de göreve başladığı tarihten bu yana Sarı-Lacivertliler 21 puanla Trabzonspor ile birlikte ligin en fazla puan toplayan takımı oldu.











