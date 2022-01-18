İsmail Kartal'dan öğrencilerine moral dopingi

Süper Lig'de ikinci yarıya kötü başlayan Fenerbahçe'de gözler Altay maçına çevrildi. Teknik direktör İsmail Kartal, fizik ve mental olarak dibe vuran takımı toparlamak için büyük çaba harcıyor.



Samandıra'da antrenmanlar dışındaki zamanlarda oyunculara moral terapisi uygulanıyor. Birebir konuşmalarla özgüvenlerini geri kazanmalarına çalışılıyor. Kartal kendileri için en büyük ilacın ise 3 puan olduğunu düşünüyor.



TARAFTARDAN DESTEK BEKLİYOR



Alınacak bir galibiyetin üzerlerindeki olumsuz havayı değiştireceğini belirten deneyimli çalıştırıcı, Altay maçının bu nedenle ekstra önemli olduğunu vurguladı. 3 puanla birlikte gerçek kimliklerine dönüp, çıkış başlatmayı hedefleyen İsmail Kartal, taraftarlardan da destek bekliyor.



İkinci döneminde ilk kez Ülker Stadı'na çıkacak olan tecrübeli hoca, 12. Adam'dan stada gelip, tribünleri doldurarak takıma sahip çıkmalarını istedi.







