İsmail Kartal'dan Fenerbahçe açıklaması!

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından bir numaralı aday olarak gündeme gelen İsmail Kartal'dan açıklama geldi.
Sarı-lacivertli takımla ikinci döneminde 99 puan toplayan İsmail Kartal, gazeteci Sercan Hamzaoğlu'nun Fenerbahçe ile ilgili sorusuna yanıt verdi.
İSMAİL KARTAL'DAN AÇIKLAMA
"Fenerbahçe'de çalışır mısınız?" sorusunu yanıtlayan İsmail Kartal, "Bugün mübarek cuma günü. Hayırlısıysa tabii ki Fenerbahçe'de hepimiz çalışmak isteriz." açıklamasını yaptı.
"HAKKIMIZDA HAYIRLISI"
İsmail Kartal ayrıca "Eğer Rabbim Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak için başka birini uygun gördüyse inşallah teknik direktör o olsun. Allah ne takdir görmüşse bize onu nasip etsin. Hakkımızda hayırlısı" ifadelerini kullandı.
BİR ADIM GERİDEN; YAŞANANLAR
Fenerbahçe'de Jose Mourinho döneminin bitmesinin ardından takımın başına geçecek isim merakla beklenmeye başlandı.
Sporx ilk olarak yönetimin Jose Mourinho'nun yerine İsmail Kartal'ı istediğini duyurdu. Yönetimdeki 'Mourinho gitsin' fikrini Ali Koç da kabul etti ve şimdi sıra yeni teknik adama geldi.
REKORTMEN İSMAİL KARTAL!
Yönetimde birçok isim Fenerbahçe'deki son döneminde 99 puan toplayan ve bir Süper Lig sezonunda sarı-lacivertlilerin başında en yüksek galibiyeti yüzdesi (%83; 20/24) ve puan ortalaması (2.63) yakalayan teknik direktör olan İsmail Kartal'ın hemen göreve başlamasını talep etti.
Sarı-lacivertlilerde başkan Ali Koç da İsmail Kartal ismine sıcak bakarken, bazı isimler ise teknik direktör adaylarının belirlenmesini ve bu adaylar üzerinde oylama yapılarak karar verilmesini dile getirdi.
Bu arada yönetimden bazı isimlerin 'Seçime kadar İsmail Kartal kontratsız bile çalışır. Fenerbahçe'ye zor günde yardımcı olur" dediği öğrenildi.
MONTELLA ÖNERİSİ
Teknik direktör adayları için bazı yöneticiler Milli Takım'ın patronu Vincenzo Montella'yı önerdi. Ancak 2026 Dünya Kupası öncesinde İtalyan teknik adam ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun böyle bir teklifi kabul etmeyeceği görüşüne varıldı.
Süper Lig'de 1 Eylül Pazartesi günü itibari ile milli ara başlayacağı için Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör konusuna karar vermesi için önünde zaman olduğu için acele karar verilmeyeceği bilgisine ulaşıldı.
VOLKAN DEMİREL İHTİMALİ
Fenerbahçe yönetiminden bazı isimler ise Volkan Demirel ismini Ali Koç'a önerdi. Seçime kısa süre kaldığı için Volkan Demirel'in geçici olarak göreve getirilmesi ve seçim sonrası teknik direktör kararının bir daha düşünülmesi yönünde öneri sunuldu.
Bu önerinin ardından Volkan Demirel ile bazı yöneticilerin temasa geçeceği öğrenildi.
