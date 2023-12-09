İsmail Kartal'dan derbi 11'inde 2 sürpriz

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Beşiktaş derbisinde sürpriz bir ilk 11 tercih etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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İsmail Kartal'dan derbi 11'inde 2 sürpriz
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09 Aralık 2023 18:03
Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Beşiktaş derbisinde sürpriz bir ilk 11 tercih etti.

Tecrübeli teknik adam, orta saha üçlüsünde İsmail Yüksek yerine Miguel Crespo'yu tercih ederken, sakatlığı bulunan Alexander Djiku'nun geri dönmesiyle birlikte stoper tandemi Samet Akaydin - Djiku ikilisinden oluştu ve Jayden Oosterwolde yedeğe çekildi.

Öte yandan beIN Sports'un haberine göre; Alexander Djiku, derbi öncesi İsmail Kartal'a giderek kendisini iyi hissettiğini ve ilk 11'de görev alabileceğini iletti.

İşte Fenerbahçe'nin derbi 11'i;

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