Ismael Jakobs bir adım önde

Sol bekte yaşanan forma rekabeti her hafta değişiyor.Ismail Jakobs ve Eren Elmalı gibi iki önemli alternatifi bulunan teknik direktör Okan Buruk, derbide formayı Senegalli yıldıza vermeyi düşünüyor.Eren Elmalı'nın eski takımı Trabzonspor'u yakından tanıması nedeniyle milli oyuncuya da maçın devamında süre verilecek.26 yaşındaki Jakobs, bu sezon oynadığı 13 maçta da performansıyla takdir topladı.