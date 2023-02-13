Fenerbahçe ve taraftarlar, ilk günden beri afet bölgesine destek olmak için çalışmaları sürdürüyor.



Kulüp, önceki gün yaptığı açıklamada şu anda en acil ihtiyacın çadır olduğunu duyurmuştu. Sarı-Lacivert Derneği, bunun için hemen harekete geçti. Fenerbahçe Yöneticisi Sertaç Komsuoğlu'nun başkanlığını yaptığı dernek, İskenderun Kaymakamlığı ile iletişime geçti.



Kaymakamlığın koordinasyonuyla 'Fenerbahçe Sarı-Lacivert' çadır kentinin kurulması için çalışmalara başlandı. Buna göre belirlenecek alanda, Sarı-Lacivert Derneği'nin öncülüğünde 100 çadır, seyyar tuvaletler ve seyyar duşların bulunacağı bir çadır kent oluşturulacağı açıklandı. Hemen ardından dernek başkanı Sertaç Komsuoğlu, barınma ihtiyacının çok yüksek olduğunu dile getirerek çadır sayısının 200'e yükseltildiğini duyurdu. Ayrıca burada bir süre seyyar mutfak sayesinde depremzedelere sıcak yemek dağıtımı da yapılacak. Kulüp ve derneklerin, benzer projeleri depremden etkilenen diğer şehirlerde de hayata geçirecekleri öğrenildi.



'İYİ Kİ VARSINIZ'



Fenerbahçe Kulübü, Ülker Stadı'nda afetten etkilenenlere destek için kurulan yardım merkezinde çalışan görevlilerin fotoğrafını paylaştı.



Yapılan açıklamada, "Ülkemizi yasa boğan deprem felaketinin ardından Afet Bölgesi Yardım Kampanyamız'a katılan, gönüllü olarak çalışan her bir vatandaşımız, iyi ki varsınız. Elimizden geldiğince, gücümüz yettiğince çalışmaya devam" ifadeleri kullanıldı. Kulüplerimizin oluşturduğu yardım merkezlerine, diğer takım taraftarları da koşarak destek vererek büyük bir dayanışma örneği gösterdi.



