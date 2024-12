İşitme engelli milli sporcular, zirve için mücadele edecek

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonunun (TİESF) yeni başkanı Dursun Gözel, Japonya'da düzenlenecek 2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'na (Deaflympics) 200 sporcuyla katılıp çok sayıda madalyayla ülkeye dönmek istediklerini söyledi.



Federasyonun 6. olağan genel kurulunda başkanlığa seçilen Gözel, yeni plan ve çalışmalarını AA muhabirine değerlendirdi.



Federasyonun gelişimi için emek veren önceki bütün başkan ve çalışanlara teşekkür eden Gözel, "Bizler de bu çıtayı nasıl yükseltebiliriz, nasıl zirveye çıkartabiliriz bunun çalışmalarına başladık. Genel kuruldan sonra federasyon temsilcilerimizle 15 Kasım'da Japonya'ya gittik. Çünkü 15-26 Kasım 2025'te Tokyo'da 2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları düzenlenecek. Tokyo'da oyunların yapılacağı bütün salonları gözlemledik, daha iyi olması yönünde düşüncelerimizi dile getirdik." dedi.



Diğer federasyonlara bağlanan işitme engelli sporcularla da ilgilendiklerini belirten Gözel, "Federasyonumuzda halihazırda 14 branşımız var ancak diğer federasyonlardaki branşlarla 2025 Olimpiyatları'na 20 branşta katılacağız. Futbol, güreş, atletizm, tekvando, voleybol, karate, judo, yelken, masa tenisi, bowling, golf, atıcılık gibi birçok branşta katılım sağlayacağız. 20 branşta çok sayıda sporcuyla Tokyo'da şanlı bayrağımızı dalgalandıracağız inşallah." diye konuştu.



2025 Olimpiyatları'nın hazırlıklarına bir an önce başlayacaklarını dile getiren Gözel, "Şu anda 11 bin 237 lisanslı sporcumuz var. Daha önceki olimpiyatlarda ülke sıralamasında 7. olduk. Hedefimiz ilk 3, hatta şampiyon olmak. Burada lokomotif branşlarımızdan futbol, voleybol, güreş, tekvando, karate, atletizm, judo, bunların hepsi eski Avrupa ve dünya şampiyonu takımlarımız. Japonya'daki İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'na 200 sporcuyla katılmak ve oradan çok sayıda madalyayla da dönmek istiyoruz. Bunun için çok çalışacağız." ifadelerini kullandı.



- Avrupa ve dünya şampiyonalarına bütün işitme engelli sporcular katılabilecek



İşitme engelli milli sporcuların Avrupa ve dünya şampiyonalarına 1,5 yıldır katılamadığını, bu problemi çözdüklerini anlatan Gözel, şöyle devam etti:



"Dünya İşitme Engelliler Federasyonu Başkanı Adam Kosa ile görüştük, bütün branşlarda işitme engelli sporcularımız Avrupa ve dünya şampiyonalarına katılabilecek. Kendisine 'İşitme engelli bir başkan istiyordunuz artık karşınızda, 21 yıl bu camiaya hizmet etmiş biriyim, işitme engellilerde Avrupa ve dünya şampiyonuyum, olimpiyat ikinciliği ve birçok başarım var, artık sizlerden şampiyonalara katılmanın taahhüdünü almak istiyoruz.' dedim. Onlar da 'Tebrik ediyorum sizleri ve Bakanlığınızı, tamam hiçbir sorun kalmadı, işitme engelli sporcularınız sizin imzanızla Avrupa ve dünya şampiyonalarına katılacak.' dediler. Buradan federasyonumuzdan ayrılan branşlar da dahil bütün işitme engelli arkadaşlara müjdemiz olsun."



İşitme engelli sporcuların Avrupa ve dünya şampiyonalarına katılamamasından dolayı kamp süreçlerinin de aksadığını aktaran Gözel, çözüm için ilk önce futbol, futsal ve basketbol üzerine çalıştay düzenlediklerini belirtti.



İki hafta içinde ferdi branşların da çalıştayını yapacaklarını dile getiren Gözel, şunları kaydetti:



"Tek başımıza hareket etmeyeceğiz. Kulüp başkanlarımızın, sporcularımızın görüşleri önemli. Ortak bir kararla, ortak bir mücadeleyle yani 'Ben şunu yaptım, ben şöyle, ben böyle' değil, ortada 'Ben' yok, 'Biz' varız. Ortada işitme engelli camiası var. Bu anlamda güzel bir çalıştayımız oldu, herkesin fikrini aldık, hep not ettik. Çalıştaydan herkes çok mutlu oldu, şu anda 2025 faaliyet programımızı da ekibimiz hazırlıyor."



Türkiye'nin uluslararası şampiyonalara ev sahipliği yapacağını da aktaran Gözel, "Şu anda talepler geliyor 'İstiyor musunuz?' şeklinde. Basketbol ve atletizm şampiyonaları olacak, bunları Bakanlığımızla görüşüyoruz. Tabii ki isteriz, büyük bir ülkeyiz, her faaliyete açığız. İnşallah uluslararası organizasyonlar da alacağız. Buradan başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Gençlik ve Spor Bakanımıza, bakan yardımcılarımıza çok teşekkür ediyorum. Onların destekleri her zaman bize güç veriyor." diyerek sözlerini tamamladı.