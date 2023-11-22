Isi Palazon'dan Falcao'ya övgü!

Rayo Vallecano forması giyen Isi Palazon, bir dönem Galatasaray forması da giyen Radamel Falcao için açıklamalarda bulundu.
Palazon yaptığı açıklamada, "Falcao ile aynı takımda olmak bir ayrıcalık. Bana her anlamda çok şey öğretti. Genç futbolcuların, düşünmesine ve alçakgönüllü olmasına yardımcı oldu. O rekabetin sürekli içinde oldu ve her zaman kahraman olmak istiyor." dedi.
Isi Palazon ayrıca, "Falcao mükemmel bir takım arkadaşı, çok iyi bir insan. Her idmanda %100'ünü vermeye çalışır, asla kötü görünmek istemez. Onu, yaşına rağmen bu şekilde görmek önemli. Genç oyunculara örnek oluyor. Bize gösterdiği tevazu ile hayatın ve futbolun ne olduğunu görmemizi sağladı." ifadelerini kullandı.
Galatasaray'dan bedelsiz ayrılarak Vallecano'ya imza atan Falcao, 61 maça çıktı ve 11 gol kaydetti.
Palazon yaptığı açıklamada, "Falcao ile aynı takımda olmak bir ayrıcalık. Bana her anlamda çok şey öğretti. Genç futbolcuların, düşünmesine ve alçakgönüllü olmasına yardımcı oldu. O rekabetin sürekli içinde oldu ve her zaman kahraman olmak istiyor." dedi.
Isi Palazon ayrıca, "Falcao mükemmel bir takım arkadaşı, çok iyi bir insan. Her idmanda %100'ünü vermeye çalışır, asla kötü görünmek istemez. Onu, yaşına rağmen bu şekilde görmek önemli. Genç oyunculara örnek oluyor. Bize gösterdiği tevazu ile hayatın ve futbolun ne olduğunu görmemizi sağladı." ifadelerini kullandı.
Galatasaray'dan bedelsiz ayrılarak Vallecano'ya imza atan Falcao, 61 maça çıktı ve 11 gol kaydetti.
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