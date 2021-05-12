İrfan Buz'dan Galatasaray maçı için açıklama

Süper Lig'in 41. haftasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kalan Helenex Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü İrfan Buz, sarı-siyahlı takımın gelecek yıl için planlarını yapabiliyor olmasının büyük bir mutluluk ve başarı olduğunu söyledi.



Buz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, takım olarak bulundukları süreçten kolay çıkmadıklarını ifade etti.



Yeni Malatyaspor'un geçen sezonu düşme hattında tamamladığını ancak küme düşmenin kaldırıldığını hatırlatan Buz, bu sezon çok depresif bir durumda Yukatel Denizlispor maçının ardından takımın başına geçtiğini belirterek, şunları kaydetti:



"Hakikaten kolay değildi. Bugün bir haftamız daha var ve 45 puan yaptık. Hakikaten burada inanılmaz bir mücadele verildi. Başta takım kaptanı Adem Büyük olmak üzere futbolcu kardeşlerimi tebrik ediyorum. İnanılmaz özverili oynadılar. Çaykur Rizespor deplasmanından pazar sabahı geldik, pazartesi kampa girdik, bugün maça çıktık. Bizim için de önemli bir puandı. Çaykur Rizespor deplasmanında da çok önemli bir galibiyet aldık. Çok mutluyum. Benim için burası çok farklı. Yeni Malatyaspor ile ben şampiyon olarak Süper Lig'e yükseldik. Bizim açımızdan çok güzel bir başarı ve çok mutlu oldum. Buradaki insanları çok seviyorum. Malatya'nın genlerini, genetiğini biliyorum. Buradaki insanları çok iyi bilmek gerekiyor. Bunu da başardığımız için Allah'a şükürler olsun, çok mutluyum."



- "Tüm Malatyalılar için çok önemli bir gün"



İrfan Buz, karşılaşmanın ilk yarısında rakiplerinin pozisyonları olduğunu, istedikleri gibi oynayamadıklarını aktararak, şöyle konuştu:



"Devreye girmeden golü yedik. Taktiksel anlamda değişiklikler yaptıktan sonra ikinci yarı tamamen üstünlüğü ele geçirdik, pozisyonlara girdik ve golü de attık. Adem Büyük attı. Takımımız bastırdı, pozisyonlarımız vardı. İkinci yarı tamamen bizim lehimizeydi ve berabere kaldık. Hiç kimseye bakmadan bunu başarmak çok önemli ve güzel. Tüm Malatyalılar için çok önemli bir gün. Yeni Malatyaspor'umuz ligde ve önümüzdeki yıl için planlarını yapabiliyor. Bu da çok büyük bir mutluluk ve başarı."



- "Galatasaray maçına odaklanacağız"



Bir basın mensubunun "Bundan sonraki planınız nedir?" sorusuna İrfan Buz, "Şu anda bir planım yok. Bizim buraya geldiğimizdeki planımız tamamen takımı ligde tutmaktı. Onun üzerine gittik, o nedenle hep müsabaka müsabaka gittik. Elimizdeki imkanlarla hep önümüzdeki müsabakalara baktık. Şu da bir gerçek, sahamızda 6 maça çıktık ve hiçbir müsabakayı kaybetmedik, bu da çok önemli. Futbolculara bir gün izin vereceğiz, ondan sonra Galatasaray maçına odaklanacağız." cevabını verdi.



