İrfan Buz'dan Fenerbahçe analizi: 'Bireyselle bu kadar'

Teknik direktör İrfan Buz, Fenerbahçe'nin Sivasspor deplasmanında aldığı 2-2'lik beraberliği ve şampiyonluk yarışındaki puan kaybını Fanatik'e yorumladı. İşte İrfan Buz'un analizi...
"FRED'İN GOLÜ OLMASA..."
Fenerbahçe ile ilgili en önemli sorun bu kadar geniş bir kadronun bu kadar kolay ve net analiz edilebiliyor olması. Yani bir takım Fenerbahçe'nin bu yıldızlarla dolu kadrosuna karşı; "Tadic'i ve İrfan'ı kapat göbeği kalabalık tut" gibi basit bir analizle sahaya çıkarak istediğini bu kadar kolay alıyorsa bunun üzerine düşünmek gerek.
"ANLAMSIZ PANİK"
Koita golü ve Fenerbahçe'yi yine o anlamsız panik içerisine çeken oyunun ortaya çıkması böyle bir sonun habercisiydi zaten.
"TAKTİKSEL BAĞLILIK ORTADAN KALKINCA"
Oyun kaosa döndükten sonra taktiksel bağlılık ortadan kalkıyor. İş yine her zaman olduğu gibi bireysel becerilere kalıyor. İrfan'ın golü de yine bu kaos oyunun yarattığı bir pozisyon sonucu.
Fenerbahçe'nin en büyük rakibi yaşadığı bu gereksiz baskı hali. Olympiakos maçında 80 dakikayı son 10 dakikaymışçasına oynamışlardı. Şimdi de Sivas karşısında kötü oyuna ve başarılı bireysel performanslara rağmen iki kez öne geçip oyunu tutamadılar. Fiziksel olarak yorgunluklar yaşanabilir elbet ama bu denli mental kırılma şampiyonluk yarışındaki en büyük handikap.
"FRED'İN GOLÜ OLMASA..."
Fenerbahçe ile ilgili en önemli sorun bu kadar geniş bir kadronun bu kadar kolay ve net analiz edilebiliyor olması. Yani bir takım Fenerbahçe'nin bu yıldızlarla dolu kadrosuna karşı; "Tadic'i ve İrfan'ı kapat göbeği kalabalık tut" gibi basit bir analizle sahaya çıkarak istediğini bu kadar kolay alıyorsa bunun üzerine düşünmek gerek.
"ANLAMSIZ PANİK"
Koita golü ve Fenerbahçe'yi yine o anlamsız panik içerisine çeken oyunun ortaya çıkması böyle bir sonun habercisiydi zaten.
"TAKTİKSEL BAĞLILIK ORTADAN KALKINCA"
Oyun kaosa döndükten sonra taktiksel bağlılık ortadan kalkıyor. İş yine her zaman olduğu gibi bireysel becerilere kalıyor. İrfan'ın golü de yine bu kaos oyunun yarattığı bir pozisyon sonucu.
Fenerbahçe'nin en büyük rakibi yaşadığı bu gereksiz baskı hali. Olympiakos maçında 80 dakikayı son 10 dakikaymışçasına oynamışlardı. Şimdi de Sivas karşısında kötü oyuna ve başarılı bireysel performanslara rağmen iki kez öne geçip oyunu tutamadılar. Fiziksel olarak yorgunluklar yaşanabilir elbet ama bu denli mental kırılma şampiyonluk yarışındaki en büyük handikap.