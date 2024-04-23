İran Federasyonu'ndan, Milli kalecisine flaş ceza

İran'ın milli kalecisi Hossein Hosseini, Esteghlal Tahran ile Aluminium Arak arasında oynanan İran Pro Ligi maçının ardından Arak Stadyumu'nda sahaya atlayan kadın taraftara sarıldığı için İran Futbol Federasyonu tarafından uzaklaştırma ve para cezasına çarptırıldı.



MEN VE PARA CEZASI



İran formasıyla 11 kez forma giyen Hossein Hosseini'nin "maç güvenlik görevlilerine kötü davranması" nedeniyle bir maç uzaklaştırma ve 4 bin 400 euro para cezasına çarptırıldığını bildirdi.



2019 YILINDA DÖNDÜLER



"Mavi kız" Sahar Khodayari'nin ölümü İran'da futbol tarihini değiştirdi İran'da kadınlar, 40 yıllık yasağın ardından 2019'da futbol stadyumlarına geri döndü.



Esteghlal ile BAE arasındaki maçı izlemek için erkek kılığında futbol stadyumuna girmeye çalıştığı için altı ay hapis cezasına çarptırılabileceğini öğrendikten sonra hayatına son veren 29 yaşındaki Sahar Khodayari'nin ölümünden sonra kurallar değiştirildi.





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