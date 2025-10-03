04 Ekim
Galatasaray-Beşiktaş
1-1
04 Ekim
Gençlerbirliği-Alanyaspor
2-2
04 Ekim
Girona-Valencia
2-1
04 Ekim
PEC Zwolle-PSV Eindhoven
0-4
04 Ekim
Fortuna Sittard-FC Volendam
1-0
04 Ekim
S. Rotterdam-Ajax
3-3
04 Ekim
Auxerre-Lens
1-2
04 Ekim
Brest-Nantes
0-0
04 Ekim
Metz-Marsilya
0-3
04 Ekim
Atalanta-Como
1-1
04 Ekim
Inter-Cremonese
4-1
04 Ekim
Parma -Lecce
0-1
04 Ekim
Lazio-Torino
3-3
04 Ekim
Real Madrid-Villarreal
3-1
04 Ekim
Athletic Bilbao-Mallorca
2-1
04 Ekim
Chelsea-Liverpool
2-1
04 Ekim
Real Oviedo-Levante
0-2
04 Ekim
Kocaelispor-Eyüpspor
1-0
04 Ekim
M. United-Sunderland
2-0
04 Ekim
Arsenal-West Ham United
2-0
04 Ekim
Leeds United-Tottenham
1-2
04 Ekim
E. Frankfurt-Bayern Munih
0-3
04 Ekim
Werder Bremen-St. Pauli
1-0
04 Ekim
B. Dortmund-RB Leipzig
1-1
04 Ekim
Leverkusen-Union Berlin
2-0
04 Ekim
Augsburg-Wolfsburg
3-1
04 Ekim
Amed Sportif-Keçiörengücü
4-1
04 Ekim
Erzurumspor-Vanspor FK
1-1
04 Ekim
Pendikspor-A.Demirspor
3-0
04 Ekim
Bandırmaspor-Ümraniye
2-1
04 Ekim
SC Heerenveen-Excelsior
2-1

Iordanescu: "Bu skordan daha farklı skoru hak ettik"

Legia Warşova Teknik Direktörü Edward Iordanescu, Samsunspor yenilgisinin ardından konuştu.

calendar 03 Ekim 2025 01:10 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2025 01:17
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Iordanescu: 'Bu skordan daha farklı skoru hak ettik'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında konuk ettiği Samsunspor'a 1-0 yenilen Polonya ekibi Legia Varşova'nın teknik direktörü Edward Iordanescu, bu skordan daha farklı skoru hak ettiklerini söyledi.

Iordanescu, maçın oynandığı Marshall Jozef Pilsudski Stadı'nda düzenlediği basın toplantısında, 15 gün içinde 5 maç oynadıklarını hatırlattı.

Takıma 10 futbolcunun katıldığını belirten Iordanescu, "Bu oyuncuların daha adaptasyon süreci bitmedi. Bilimsel açıdan bakıldığında henüz hazır olmadıkları çok açık. Biz sezon başından itibaren 18 maç oynadık, Samsunspor 9 maç oynadı. Geçen maçtaki aynı ilk 11 ile oynasaydık aynı enerjiyi ve eforu sahaya yansıtabilecek miydik? Bir garantim yoktu, bu bir riskti. Ayrıca futbolcuların sağlığını da riske atmış olacaktık." diye konuştu.


Milli takımlara da 10 futbolcu gönderdiklerini vurgulayan Iordanescu, "Yani geceleri ben yatıp uyuyamıyorum. Sürekli oyuncularla temas halindeyiz. Doktorlarımızla, teknik ekibimizle bütün verileri topluyoruz. Bütün maçlardan ve antrenmanlardan... Kontra diyelim baskılı oyun diyelim, çeşitli taktiklerle oynadığımız maçlar oluyor ve bazen oyuncularımızı riske atabiliyoruz. Günün sonunda çok zor bir karar veriyoruz. Bir tek ben suçlanıyorum günün sonunda bende yüzde 100 sorumluluğu kendi üzerime alıyorum. Bütün ekibime güveniyorum ve onların hazır olmasını istiyorum. Bu akşam mutluyum ve memnunum bu kadar kadroda değişiklik yapmama rağmen aynı teknikle aynı kontrolle aynı paslaşmayla aynı seviyede takımı tutmayı başardık. Takımın performansından o yüzden memnunum. Bu skordan daha farklı skoru hak ettik. Şu anda pazar günü oynayacağımız maça odaklanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Rumen teknik adam, pazar günü oynayacakları lig maçını kazanmak istediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Önemli olan önümüzdeki maçı kazanabilmek. Bazı insanlar oyuncularınızı riske atabilirdiniz diye düşünebilirler ama benim için bütün oyuncular aynı değerdedir. Avrupa kupalarına katılmak bizim için öncelikti. Hem kulüp hem finansal açıdan hem de taraftarlar için bizim için en önemli hedefimiz buydu. Avrupa'ya yerleştirdik takımımızı, Konferans Ligi'nde mücadele ediyoruz. Şimdi değişiklik yapmak zorundayız diğer önceliklerimize odaklanabilmek için. Bu maçı kazanabilmek için çok çaba sarf ettik başından sonuna kadar ancak kaybettik."

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.