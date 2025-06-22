Ioannis Papapetrou basketbola veda etti: 'Bu, hayal ettiğim son değildi'

Yunan basketbolunun önemli isimlerinden Ioannis Papapetrou, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal açıklamayla profesyonel kariyerini noktaladığını duyurdu. Son yıllarda yaşadığı sakatlık sorunları nedeniyle sahalardan uzak kalan Papapetrou, erken emeklilik kararı aldığını açıkladı.
"Belki de Yolun Sonu Gelmişti"
Papapetrou, 2023 Ekim'inde Katar'da geçirdiği diz ameliyatıyla başlayan sürecin ardından ilk kez kariyerini sonlandırma düşüncesinin aklına geldiğini belirtti. Yıldız oyuncu, doktorların olumlu yaklaşımlarına rağmen vücudunun verdiği sinyallerin inkâr edilemez olduğunu vurguladı.
"Bu kararı büyük bir düşünme süreci, sayısız samimi konuşma ve sevdiklerimin desteğiyle aldım. Bu yolculuğa minnettarım. Bu şekilde biteceğini hayal etmemiştim ama hayatın ne getireceği belli olmaz."
Aile, Kulüpler ve Milli Takıma Teşekkür
Papapetrou, açıklamasında ailesine, dostlarına, birlikte çalıştığı antrenörlere, kulüp yöneticilerine, takım arkadaşlarına ve kulüp çalışanlarına teşekkür ederken, eleştirileriyle onu güçlendiren taraftarlara da minnet duyduğunu ifade etti.
"Panathinaikos, Olympiacos ve Partizan formalarıyla mücadele ettim. Özellikle ailemle özel bağlarımız olan Panathinaikos her zaman kalbimde özel bir yere sahip olacak."
Yıldız oyuncu, en büyük teşekkürlerinden birini ise Yunanistan Milli Takımı için ayırdı:
"Ülkemi temsil etmek her zaman büyük bir onurdu. Küçükken sadece basketbol oynamak isterdim, bu seviyeye ulaşacağımı hayal bile etmemiştim."
Başarılarla Dolu Bir Kariyer
2013'te Olympiacos formasıyla profesyonel kariyerine başlayan Papapetrou, 2018'de ezeli rakip Panathinaikos'a transfer olmuştu. 2022-2023 sezonunu Partizan'da geçiren Yunan forvet, son sezonunda Panathinaikos'la 13 yıl aradan sonra EuroLeague şampiyonluğu yaşadı.
Papapetrou'nun kariyerinde öne çıkan başarılar:
6 kez Yunan Ligi şampiyonu
3 kez Yunanistan Kupası şampiyonu
1 kez ABA Ligi şampiyonu
2021 Yunan Ligi MVP'si
2024 EuroLeague şampiyonu (Panathinaikos)
Papapetrou, açıklamasının sonunda, sporun verdiği değerleri hayatının geri kalanında da taşıyacağını belirterek, "Bu büyük ve anlamlı bölüm kapanıyor ama hüzün değil, tam tersine büyük bir sevinç hissediyorum" dedi.
"Belki de Yolun Sonu Gelmişti"
Papapetrou, 2023 Ekim'inde Katar'da geçirdiği diz ameliyatıyla başlayan sürecin ardından ilk kez kariyerini sonlandırma düşüncesinin aklına geldiğini belirtti. Yıldız oyuncu, doktorların olumlu yaklaşımlarına rağmen vücudunun verdiği sinyallerin inkâr edilemez olduğunu vurguladı.
"Bu kararı büyük bir düşünme süreci, sayısız samimi konuşma ve sevdiklerimin desteğiyle aldım. Bu yolculuğa minnettarım. Bu şekilde biteceğini hayal etmemiştim ama hayatın ne getireceği belli olmaz."
Aile, Kulüpler ve Milli Takıma Teşekkür
Papapetrou, açıklamasında ailesine, dostlarına, birlikte çalıştığı antrenörlere, kulüp yöneticilerine, takım arkadaşlarına ve kulüp çalışanlarına teşekkür ederken, eleştirileriyle onu güçlendiren taraftarlara da minnet duyduğunu ifade etti.
"Panathinaikos, Olympiacos ve Partizan formalarıyla mücadele ettim. Özellikle ailemle özel bağlarımız olan Panathinaikos her zaman kalbimde özel bir yere sahip olacak."
Yıldız oyuncu, en büyük teşekkürlerinden birini ise Yunanistan Milli Takımı için ayırdı:
"Ülkemi temsil etmek her zaman büyük bir onurdu. Küçükken sadece basketbol oynamak isterdim, bu seviyeye ulaşacağımı hayal bile etmemiştim."
Başarılarla Dolu Bir Kariyer
2013'te Olympiacos formasıyla profesyonel kariyerine başlayan Papapetrou, 2018'de ezeli rakip Panathinaikos'a transfer olmuştu. 2022-2023 sezonunu Partizan'da geçiren Yunan forvet, son sezonunda Panathinaikos'la 13 yıl aradan sonra EuroLeague şampiyonluğu yaşadı.
Papapetrou'nun kariyerinde öne çıkan başarılar:
6 kez Yunan Ligi şampiyonu
3 kez Yunanistan Kupası şampiyonu
1 kez ABA Ligi şampiyonu
2021 Yunan Ligi MVP'si
2024 EuroLeague şampiyonu (Panathinaikos)
Papapetrou, açıklamasının sonunda, sporun verdiği değerleri hayatının geri kalanında da taşıyacağını belirterek, "Bu büyük ve anlamlı bölüm kapanıyor ama hüzün değil, tam tersine büyük bir sevinç hissediyorum" dedi.
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