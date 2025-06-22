Ioannis Papapetrou basketbola veda etti: 'Bu, hayal ettiğim son değildi'

"Belki de Yolun Sonu Gelmişti"

Aile, Kulüpler ve Milli Takıma Teşekkür

Başarılarla Dolu Bir Kariyer

Papapetrou'nun kariyerinde öne çıkan başarılar:

Yunan basketbolunun önemli isimlerinden Ioannis Papapetrou, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal açıklamayla profesyonel kariyerini noktaladığını duyurdu. Son yıllarda yaşadığı sakatlık sorunları nedeniyle sahalardan uzak kalan Papapetrou, erken emeklilik kararı aldığını açıkladı.Papapetrou, 2023 Ekim'inde Katar'da geçirdiği diz ameliyatıyla başlayan sürecin ardından ilk kez kariyerini sonlandırma düşüncesinin aklına geldiğini belirtti. Yıldız oyuncu, doktorların olumlu yaklaşımlarına rağmen vücudunun verdiği sinyallerin inkâr edilemez olduğunu vurguladı.Papapetrou, açıklamasında ailesine, dostlarına, birlikte çalıştığı antrenörlere, kulüp yöneticilerine, takım arkadaşlarına ve kulüp çalışanlarına teşekkür ederken, eleştirileriyle onu güçlendiren taraftarlara da minnet duyduğunu ifade etti.Yıldız oyuncu, en büyük teşekkürlerinden birini ise Yunanistan Milli Takımı için ayırdı:2013'te Olympiacos formasıyla profesyonel kariyerine başlayan Papapetrou, 2018'de ezeli rakip Panathinaikos'a transfer olmuştu. 2022-2023 sezonunu Partizan'da geçiren Yunan forvet, son sezonunda Panathinaikos'la 13 yıl aradan sonra EuroLeague şampiyonluğu yaşadı.