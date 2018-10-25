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İnter ve Napoli'nin Suarez teklifi reddedildi

Barcelona, İtalyan devleri İnter ve Napoli'nin Denis Suarez için yaptığı transfer tekliflerini reddetti.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
İnter ve Napoli'nin Suarez teklifi reddedildi
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25 Ekim 2018 17:10
İspanyol devi Barcelona, yıldız orta saha oyuncusu Deniz Suarez'e gelen teklifleri reddetti.

İspanyol medyasında çıkan haberlere göre katalan ekibi, 24 yaşındaki futbolcuya gelen teklifleri düşük buldu.

İtalyan devleri Deniz Suarez için Barcelona'nın kapısını 40 milyon euro gibi bir bedelle çalmıştı.

2014 yılında Manchester City U21'den Barcelona B takımına transfer transfer olan Suarez, katalan ekibinde istediği forma şansını bulamayınca şansını Sevilla ve Villareal'de denemiş, ardından sezon başında yeniden Barcalona'ya geri dönüş yapmıştı.

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