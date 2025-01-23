Inter, son bir kurşunu olan Sparta Prag'a acımadı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Inter, deplasmanda Sparta Prag'ı 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Sparta Prag, Şampiyonlar Ligi'nden elendi. Inter ise ilk 8'de bitirme ihtimalini güçlendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Inter, son bir kurşunu olan Sparta Prag'a acımadı
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23 Ocak 2025 00:52
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Inter, deplasmanda Sparta Prag ile karşı karşıya geldi.

epet ARENA'da oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 1-0 kazandı.

Inter'e galibiyeti getiren golü, 12. dakikada Lautaro Martinez kaydetti.

Lig aşamasında tek yenilgisini Bayer Leverkusen karşısında alan Inter, 5. galibiyetini aldı ve 16 puana ulaşarak 4. sıraya yerleşti. Bu sonuçla birlikte İtalyan ekibinin ilk 8'de bitirme ihtimali güçlendi.

Lig aşamasında tek galibiyetini Salzburg karşısında alan Sparta Prag ise üst üste 5. mağlubiyetini aldı ve 4 puanda kaldı. 29. sırada konumlanan Sparta Prag'ın, Şampiyonlar Ligi'nden elenmesi kesinleşti.

HAKAN ÇALHANOĞLU KADRODA YOK

Öte yandan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, sakatlığı nedeniyle Inter'in maç kadrosunda yer almadı.

Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının son haftasında Inter, Monaco'yu konuk edecek. Sparta Prag ise Bayer Leverkusen'e konuk olacak.

 

 

 

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