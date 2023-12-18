Inter Olimpico'da kazandı, zirvede farkı açtı

Serie A'nın lideri Inter, Lazio deplasmanında 2-0 kazandı ve takipçisi Juventus ile puan farkını 4'e çıkardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Inter Olimpico'da kazandı, zirvede farkı açtı
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18 Aralık 2023 00:42
İtalya Serie A'nın 16. haftasında Lazio ile Inter karşı karşıya geldi. Roma Olimpico'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Inter, 2-0'lık skorla kazandı.

Inter'e galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Lautaro Martinez ve 66. dakikada Marcus Thuram kaydetti.

Inter forması giyen A Milli Takımımız'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Üst üste 3. galibiyetini elde eden Inter, puanını 41'e yükseltti ve en yakın takipçisi Juventus ile puan farkını 4'e çıkardı. Lazio ise son 6 maçta 3. kez yenildi ve 21 puanda kaldı.

Inter, gelecek hafta Lecce'yi ağırlayacak. Lazio ise Empoli deplasmanına gidecek.

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