Inter'in hedefi Anthony Martial!

Ara transfer döneminde Manchester United'dan Sevilla'ya kiralanan Anthony Martial'in yeni adresinin İtalya olacağı iddia edildi.



İtalyan basının haberine göre; Inter, Alexis Sanchez ve Lautaro Martinez'in sezon sonunda takımdan ayrılma ihtimallerini göz önüne alarak Anthony Martial'i transfer etmek istiyor.



Haberde Manchester United'ın da oyuncunun satışına sıcak bakacağı yazıldı.



Öte yandan Inter'in Martial'in yanı sıra Lille'den Jonathan David'i de transfer listesinde bulundurduğu belirtildi.



Bu sezon Sevilla formasıyla La Liga'da 3 maça çıkan Martial, 1 asist yaptı.





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