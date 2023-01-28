İtalya Serie A'nın 20. haftasında Inter, Cremonese deplasmanına konuk oldu. Giovanni Zini'deki maçı Inter, 2-1'lik skorla kazandı.
Karşılaşmada Inter'e galibiyeti getiren golleri 21 ve 65. dakikalarda Lautaro Martinez attı. Cremonese'nin tek golü 11. dakikada David Okereke'den geldi.
Inter'de milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, 66 dakika sahada kaldı.
Bu galibiyetin ardından Inter, 40 puana yükseldi ve lider Napoli'yi takibini sürdürdü. Cremonese, 8 puanla son sırada kaldı.
Ligin gelecek haftasında Inter, sahasında Milan ile karşı karşıya gelecek. Cremonese, Lecce'yi ağırlayacak.
Karşılaşmada Inter'e galibiyeti getiren golleri 21 ve 65. dakikalarda Lautaro Martinez attı. Cremonese'nin tek golü 11. dakikada David Okereke'den geldi.
Inter'de milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, 66 dakika sahada kaldı.
Bu galibiyetin ardından Inter, 40 puana yükseldi ve lider Napoli'yi takibini sürdürdü. Cremonese, 8 puanla son sırada kaldı.
Ligin gelecek haftasında Inter, sahasında Milan ile karşı karşıya gelecek. Cremonese, Lecce'yi ağırlayacak.
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