Inter'den Paulo Dybala için teklif!

Inter'in, Juventus ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Paulo Dybala için teklif yaptığı ifade edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Inter'den Paulo Dybala için teklif!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Ocak 2022 20:30
Juventus ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Paulo Dybala için Inter harekete geçti.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Inter'in, Juventus ile sözleşme görüşmelerinde ilerlemeye kaydedemeyen Arjantinli yıldızın mali yükümlülüğünü karşılamaya hazır olduğu belirtildi.

Milano temsilcisinin, Dybala için yıllık 7,3 milyon euro maaşı gözden çıkardığı ve haziran 2027'ye kadar geçerli bir sözleşme teklifinde bulunduğu aktarıldı.

Bu sezon Juventus'ta 21 maça çıkan 28 yaşındaki futbolcu, 10 gol atma başarısı gösterdi.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.