Inter'den Paulo Dybala için teklif!

Juventus ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Paulo Dybala için Inter harekete geçti.



La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Inter'in, Juventus ile sözleşme görüşmelerinde ilerlemeye kaydedemeyen Arjantinli yıldızın mali yükümlülüğünü karşılamaya hazır olduğu belirtildi.



Milano temsilcisinin, Dybala için yıllık 7,3 milyon euro maaşı gözden çıkardığı ve haziran 2027'ye kadar geçerli bir sözleşme teklifinde bulunduğu aktarıldı.



Bu sezon Juventus'ta 21 maça çıkan 28 yaşındaki futbolcu, 10 gol atma başarısı gösterdi.





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