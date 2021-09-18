Inter'den Bologna'ya 6 gollü darbe

İtalya Ligi'nde Inter, Bologna'yı ağırladığı maçı 6-1'lik skorla mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Inter'den Bologna'ya 6 gollü darbe
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Eylül 2021 20:55
İtalya Ligi'nde 4. hafta maçında Inter ile Bologna karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 6-1'lık skorla ev sahibi Inter oldu.

Inter'e galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Lautaro Martinez, 30. dakikada Milan Skriniar, 34. dakikada Nicolo Barella, 54. dakikada Matias Vecino, 63 ve 68. dakikada Edin Dzeko kaydetti. Bologna'nın tek golü 86. dakikada Arthur Theate'den geldi.

Inter'de milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu maça yedek kulübesinde başladı ama mücadelede şans bulamadı. Inter'de Joaquin Correa 29. dakikada yerini Edin Dzeko'ya bıraktı.

Bu galibiyetin ardından Inter puanını 10'e yükseltti. Bologna 7 puanda kaldı.

İtalya Ligi'nde gelecek hafta Inter, Fiorentina'ya konuk olacak. Bologna, Genoa'yı ağırlayacak.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.