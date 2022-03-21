Inter'den 3 isim için sözleşme kararı!

Inter'in, saha sonuçlarına odaklanmak için sözleşmeleri biten 4 futbolcudan 3 tanesiyle görüşmeleri durdurduğu ifade edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Inter'den 3 isim için sözleşme kararı!
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21 Mart 2022 19:12
İtalya Serie A ekiplerinden Inter, 3 futbolcusu için sözleşme görüşmelerini durdurma kararı aldı.

SADECE BROZOVIC

İtalyan basınında yer alan haberde; Inter'in sözleşmeleri bu yaz sona erecek 3 isim; Marcelo Brozovic, Samir Handanovic ve Ivan Perisic'ten sadece Brozovic ile görüşmeye devam etme kararı aldığı, diğer iki isim için görüşmeleri durdurduğu belirtildi.

Öte yandan Inter'in, kontratı gelecek yaz sona erecek Milan Skriniar ile de Handanovic ve Perisic'te olduğu gibi görüşmeleri askıya aldığı kaydedildi.

JUVENTUS DA AYNI KARARI ALDI

Milano temsilcisinin bu kararı almasında, saha sonuçlarına odaklanmak istediği ifade edildi.

İtalya'da Juventus da kısa bir süre önce benzer bir karar almıştı.

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