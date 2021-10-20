Inter, bir sürprize daha izin vermedi!

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 3. hafta karşılaşmasında Inter, Sherriff Tiraspol'ü ağırladı.



Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Inter'in 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.



Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Edin Dzeko, 58. dakikada Arturo Vidal ve 67. dakikada Stefan de Vrij attı. Sherriff'in tek sayısını ise Thill kaydetti.



Bu sonucun ardından Inter, puanını 4'e yükseltti ve bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini aldı. İlk 2 maçtan galibiyetle ayrılan Sherriff ise ilk mağlubiyetini aldı ve 6 puanda kaldı.



Inter ve Sherrif Tiraspol, Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında "Sheriff" Sports Complex'ye karşlışacak.





İLGİLİ VİDEO