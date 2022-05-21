Inter, Bastoni'nin bonservisini belirledi

İtalya Serie A'da şampiyonluk yarışında işini zora soksa da mücadelesine devam eden Inter, kadrosundaki yıldız oyuncuları tutabilmek için şimdiden çalışmalara başladı.



İtalyan basınında çıkan haberlere göre; takımın genç İtalyan stoperi Alessandro Bastoni ile Avrupa'dan 3 büyük kulübün ilgilendiği habeleri üzerine futbolcunun menajeri ile görüşen Inter yönetimi, oyuncunun 60 milyon eurodan aşağı bir ücrete satılmayacağını iletti. İtalya Milli Takımı'nda da forma giyen Bastoni, milli takımı bırakan tecrübeli stoper Giorgio Chiellini'nin varisi olarak gösteriliyor. 23 yaşındaki oyuncunun kalitesinin farkında olan Inter cephesinin, teknik direktör Simone Inzaghi ile de istişare ettikten sonra Bastoni'nin yerinin doldurulamayacağı bir bonservis ücreti teklif edilmesi halinde oyuncuyu göndermeme kararı aldığı ifade edildi.



Bastoni ile ilgilendiği iddia edilen 3 Avrupa kulübünün Manchester City, Bayern Münih ve Tottenham Hotspur olduğu ifade edilirken 3 kulübün de henüz Inter'e resmi bir teklifte bulunmadığı yazıldı.



Inter formasıyla bu sezon 43 maça çıkan Alessandro Bastoni, 1 gol 3 asistlik katkı sağladı.







