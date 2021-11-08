Iniesta'dan Xavi Hernandez için açıklama

Xavi Hernandez'in Barcelona'dan takım arkadaşı olan Andres Iniesta açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Iniesta'dan Xavi Hernandez için açıklama
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08 Kasım 2021 15:25
Barcelona'da Xavi Hernandez'in teknik direktörlüğü görevine gelmesinin ardından, İspanyol ismi ilk kutlayan eski takım arkadaşı Andres Iniesta oldu.

Kariyerine Japonya Ligi takımlarından Vissel Kobe'de devam eden 37 yaşındaki Iniesta, Xavi ile Barcelona'nın eski günlerine döneceğini söyledi.

Iniesta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Ne güzel bir gün. Senin adına çok sevindim dostum. Sana iyi şanslar diliyorum. Eski günlerdeki Barcelona'yı görmeyi umut ediyorum." ifadelerini kullandı.


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