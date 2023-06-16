İngiltere Malta'da 4 golle kazandı

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri C Grubu 3. maçında İngiltere, deplasmanda Malta'yı 4-0 yendi.

, Fotoğraf; AA
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İngiltere Malta'da 4 golle kazandı
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16 Haziran 2023 23:50
2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri C Grubu üçüncü maçında İngiltere, deplasmanda Malta'ya konuk oldu.

Ta'Qali Ulusal Stadı'nda oynanan karşılaşmayı İngiltere 4-0 kazanarak liderliğini sürdürdü.

Maçın 8. dakikasında Apap'ın kendi kalesine attığı golle başlayan gol yağmuru 28'da Alexander Arnold'la devam etti. 31'de Harry Kane penaltı golüyle ilk yarının skorunu 3-0 olarak belirledi.

82. dakikada ise bu kez penaltıyla sahneye çıkan isim Callum Wilson oldu maç 4-0'lık skorla tamamlandı.

İngiltere bu skorla 4-0 kazanırken 3'te 3'le grup liderliğini sürdürdü. Malta ise henüz puanla tanışamadı.

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