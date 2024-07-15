İngiltere için sürpriz: Eddie Howe

Gareth Southgate ile yollarını ayıracak olan İngiltere, Eddie Howe'ü milli takımın başına getirmeyi düşünüyor. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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İngiltere için sürpriz: Eddie Howe
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15 Temmuz 2024 18:34
EURO 2024 finalinde kupayı İspanya'ya kaptıran İngiltere'de fatura teknik direktör Gareth Southgate'e kesiliyor.

Turnuva boyunca eleştirilen bir oyun ortaya koyan İngiltere'de deneyimli teknik adam ile yolların ayrılacağı öne sürüldü.

The Telegraph'ta yer alan habere göre; İngiliz teknik adamla yollarını ayıracak olan İngiltere, Eddie Howe'ü milli takımın başına getirmeyi düşünüyor.

Eddie Howe ile birlikte, Thomas Tuchel, Graham Potter ve Mauricio Pochettino'nun da potansiyel adaylar arasında olduğu yazıldı.

İngiltere'nin teknik direktör kararını kısa süre içinde resmi olarak açıklanması bekleniyor.

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