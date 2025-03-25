İngiltere'den Dünya Kupası Elemeleri'nde ikide iki!

İngiltere, Letonya'yı 3-0 mağlup etti ve Dünya Kupası Elemeleri'nde ikide iki yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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İngiltere'den Dünya Kupası Elemeleri'nde ikide iki!
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25 Mart 2025 00:38
2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri K Grubu ikinci hafta maçında İngiltere, sahasında Letonya ile karşı karşıya geldi. İngiltere, Wembley'de oynadığı maçtan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

İngiltere'ye galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Reece James, 68. dakikada Harry Kane ve 76. dakikada Eberechi Eze attı.

Thomas Tuchel ile ikide iki yapan İngiltere, Dünya Kupası Elemeleri'ne iki maçta 6 puanla başladı. Letonya, iki maç sonunda 3 puanda kaldı.

İngiltere, gruptaki bir sonraki maçında Andorra ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Letonya ise sahasında Arnavutluk'u (10 Haziran) konuk edecek.

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