ING Türkiye Kupası Dörtlü Final hakemlerini açıkladı

TBF, ING Türkiye Kupası 2025 Dörtlü Finali'nde görev yapacak hakemleri belirledi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
ING Türkiye Kupası Dörtlü Final hakemlerini açıkladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Ocak 2025 18:59

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), ING Türkiye Kupası 2025 Dörtlü Finali'nde görev yapacak hakemleri duyurdu.

TBF'nin açıklamasına göre gerçekleştirilen MHK toplantısında Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk yarısı ile ilgili yapılan değerlendirme sonucunda, ING Türkiye Kupası 2025 Dörtlü Finali'nde görev alacak hakemler belirlendi.

MHK, Dörtlü Final'de Emin Moğulkoç, Hüseyin Çelik, Kerem Baki, Mehmet Şahin, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Uğur Akyıldız'ı görevlendirdi.

 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery