Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), ING Türkiye Kupası 2025 Dörtlü Finali'nde görev yapacak hakemleri duyurdu.
TBF'nin açıklamasına göre gerçekleştirilen MHK toplantısında Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk yarısı ile ilgili yapılan değerlendirme sonucunda, ING Türkiye Kupası 2025 Dörtlü Finali'nde görev alacak hakemler belirlendi.
MHK, Dörtlü Final'de Emin Moğulkoç, Hüseyin Çelik, Kerem Baki, Mehmet Şahin, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Uğur Akyıldız'ı görevlendirdi.
ING Türkiye Kupası Dörtlü Final hakemlerini açıkladı
TBF, ING Türkiye Kupası 2025 Dörtlü Finali'nde görev yapacak hakemleri belirledi.
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24 Ocak 2025 18:59
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), ING Türkiye Kupası 2025 Dörtlü Finali'nde görev yapacak hakemleri duyurdu.
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