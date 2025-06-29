Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon istenilen performansı veremeyen Ciro Immobile ile yollar ayrılmaya yakın
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Bologna, daha öncesinde teklif ettiği 2 milyon euroluk teklifi, 2.5 milyon euro'ya çıkarttı ve İtalyan golcü'yü kadrosuna katmak isteniyor.
Ciro Immobile, Beşiktaş'tan yıllık 6 milyon euro kazanıyor ve oyuncunun Beşiktaş ile 1 sezon daha sözleşmesi var.
GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ PERFORMANSI
Ciro Immobile, geçtiğimiz sezon Beşiktaş 41 maça çıktı, 19 gol ve 4 asistlik katkıda bulundu.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Bologna, daha öncesinde teklif ettiği 2 milyon euroluk teklifi, 2.5 milyon euro'ya çıkarttı ve İtalyan golcü'yü kadrosuna katmak isteniyor.
Ciro Immobile, Beşiktaş'tan yıllık 6 milyon euro kazanıyor ve oyuncunun Beşiktaş ile 1 sezon daha sözleşmesi var.
GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ PERFORMANSI
Ciro Immobile, geçtiğimiz sezon Beşiktaş 41 maça çıktı, 19 gol ve 4 asistlik katkıda bulundu.
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