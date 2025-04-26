Immobile, 3 yıl sonra ilki başardı!

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Siyah-beyazlıların 35 yaşındaki İtalyan forveti; 36 ve 52. dakikalarda penaltıdan, 59. dakikada ise ceza sahası içinden attığı golle hat-trick yapmayı başardı.
3 YIL SONRA GELEN HAT-TRICK
Tecrübeli golcü, en son 10 Nisan 2022'de Lazio formasıyla Genoa karşısında bir maçta üç gol birden atmıştı.
37 MAÇ 18 GOL
Bu sezon Beşiktaş formasını 37 maçta giyen yıldız golcü, 18 gol ve 3 asist kaydetti.
Siyah-beyazlıların 35 yaşındaki İtalyan forveti; 36 ve 52. dakikalarda penaltıdan, 59. dakikada ise ceza sahası içinden attığı golle hat-trick yapmayı başardı.
3 YIL SONRA GELEN HAT-TRICK
Tecrübeli golcü, en son 10 Nisan 2022'de Lazio formasıyla Genoa karşısında bir maçta üç gol birden atmıştı.
37 MAÇ 18 GOL
Bu sezon Beşiktaş formasını 37 maçta giyen yıldız golcü, 18 gol ve 3 asist kaydetti.