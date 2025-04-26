Immobile, 3 yıl sonra ilki başardı!

Süper Lig'de Beşiktaş'ın sahasında Hatayspor'u 5-1 mağlup ettiği karşılaşmada hat-trick yapan Ciro Immobile, uzun bir hasrete son verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Immobile, 3 yıl sonra ilki başardı!
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26 Nisan 2025 11:14
Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş ile Atakaş Hatayspor arasında oynanan karşılaşmanın yıldızı Ciro Immobile oldu.

Siyah-beyazlıların 35 yaşındaki İtalyan forveti; 36 ve 52. dakikalarda penaltıdan, 59. dakikada ise ceza sahası içinden attığı golle hat-trick yapmayı başardı.

3 YIL SONRA GELEN HAT-TRICK

Tecrübeli golcü, en son 10 Nisan 2022'de Lazio formasıyla Genoa karşısında bir maçta üç gol birden atmıştı.

37 MAÇ 18 GOL

Bu sezon Beşiktaş formasını 37 maçta giyen yıldız golcü, 18 gol ve 3 asist kaydetti. 

 
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