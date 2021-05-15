İlk 11'ler: Galatasaray - Yeni Malatyaspor

Süper Lig'in 42. ve son haftasında Galatasaray, sahasında Helenex Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.Türk Telekom Stadı'ndaki maç saat 20.30'da başlayacak. Hakem Cüneyt Çakır'ın yöneteceği Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak. Mücadelede Mete Kalkavan, VAR hakemi olarak görev yapacak.Ligde son hafta deplasmanda Yukatel Denizlispor'u yenen sarı-kırmızılı ekip, lider Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük'e, ikinci Fenerbahçe'nin de Demir Grup Sivasspor'a yenilmesiyle zirvenin ortağı oldu.Geride kalan 41 haftada 39 müsabakaya çıkan Galatasaray, 25 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgi aldı. Son haftaya 81 puanla giren sarı-kırmızılılar, averajla lider Beşiktaş'ın arkasında ikinci sırada bulunuyor.Bu sezon 39 müsabakada 10 galibiyet, 15 beraberlik ve 14 yenilgi yaşayan Helenex Yeni Malatyaspor ise 45 puan topladı ve son hafta öncesi ligde kalmayı garantiledi.İki takım arasında sezonun ilk yarısında Malatya'da oynanan maçı 1-0 Galatasaray kazanmıştı.Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki ikili averajda eşitlik bulunurken, +2 genel averaj farkıyla siyah-beyazlılar liderlik koltuğunda oturuyor. Şampiyonluk hesapları yapan sarı-kırmızılı ekibe, sadece maçını kazanması yetmiyor.Beşiktaş'ın +44 averajına karşılık, Galatasaray'ın +42 averajı var ve Beşiktaş daha fazla gol attığı için üstünlüğe sahip. Galatasaray'ın şampiyon olması için son hafta Beşiktaş'tan 3 gol fazla galibiyet alması ya da maçını kazanarak rakibinin puan kaybını beklemesi gerekiyor.Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Gedson, Emre Akbaba, Babel, Kerem, HalilErtaç, Issam Chebake, Semih, Hadebe, Wallace, Karim Hafez, Mallan, Zeki, Fofana, Adem, TettehGalatasaray ile Helenex Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de 8. kez birbirine rakip olacak.İki ekip arasında daha önce yapılan 7 lig maçında sarı-kırmızılılar 4, sarı-siyahlılar ise 2 kez galibiyet sevinci yaşadı. Bir karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.Galatasaray'ın attığı 9 gole, Yeni Malatyaspor 5 golle karşılık verdi.İki takım, bu sezonun ilk yarısında Malatya'da karşı karşıya geldi. Müsabakayı Galatasaray 1-0 kazandı.Ayrıca iki ekip, bu sezon Ziraat Türkiye Kupası maçında karşılaştı. 12 Ocak'ta Malatya'da oynanan maçın normal süresi 0-0, uzatmaları ise 1-1 sona erdi. Penaltılarda 7-6 üstünlük kuran Galatasaray, tur atladı.Galatasaray, Yeni Malatyaspor ile oynadığı son 4 lig maçında mağlup olmadı.Sarı-kırmızılı ekip, Malatya temsilcisiyle oynadığı 4 maçın 3'ünü kazanıp 1'inde berabere kaldı. Galatasaray, söz konusu maçlarda 6 gol atarken rakibine sadece 1 gol izni verdi.Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda Yeni Malatyaspor'u 3 kez konuk etti.Malatya temsilcisine karşı sahasındaki 3 maçı da kazanan sarı-kırmızılı ekip, rakip fileleri toplamda 6 kez havalandırırken kalesinde hiç gol görmedi.İki takım arasındaki kısa süreli rekabette en farklı galibiyeti 3-0'lık skorla Galatasaray aldı.Süper Lig'de son haftaya şampiyonluk ümitleriyle giren sarı-kırmızılı ekip, puanlar ve ikili averajın eşitlendiği lider Beşiktaş'ın 2 averaj gerisinde bulunuyor. Beşiktaş'ın Göztepe deplasmanında kazanması halinde şampiyonluk için Galatasaray'ın genel averajda siyah-beyazlıları geçmesi gerekiyor.Galatasaray ile Yeni Malatyaspor arasındaki 7 maçlık Süper Lig rekabetinde şimdiye kadar 3 golden fazla atılmadı. Sarı-kırmızılı ekip, Malatya temsilcisini 1 kez 3-0, 1 kez de 2-0'lık skorla mağlup etti. Galatasaray, diğer 5 lig karşılaşmasında Yeni Malatyaspor'a 1'den fazla gol atamadı.