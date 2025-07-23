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Ilian Iliev: "Başakşehir tehlikeli takım"

UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nda Başakşehir FK ile karşılaşacak olan Cherno More'de teknik direktör Ilian Iliev, eşleşme hakkında konuştu.

calendar 23 Temmuz 2025 22:17
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Ilian Iliev: 'Başakşehir tehlikeli takım'
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UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın İstanbul Başakşehir'i ağırlayacak Bulgaristan temsilcisi Cherno More'de teknik direktör Ilian Iliev, kaliteli ve tecrübeli bir takıma karşı oynayacaklarını söyledi.

Bulgar teknik adam, karşılaşmaya ev sahipliği yapacak Ludogorets Arena'da düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Turuncu-lacivertli takım ve tur hakkında görüşlerini paylaşan Iliev, "Başakşehir tehlikeli bir takım. Bizim için zor olacak. Bu sezon sadece bir maç oynadık. Bunun hiçbir şeyi değiştireceğini zannetmiyorum. Başakşehir, Avrupa'da bizden daha tecrübeli bir ekip. Daha büyük bütçeye sahipler. Avantajlı bir skor almak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.


Bulgaristan Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğünü de üstlenen Ilian Iliev, futbolculuk kariyerinde Altay (1993-1994) ve Bursaspor'da (1998) forma giydiğini hatırlatarak "Türk futbolu son yıllarda çok gelişti. Türkiye'de iyi bir futbol jenerasyonu yetişiyor." diye konuştu.

Cherno More'nin kaptanı Vasil Panayotov ise maça iyi hazırlandıklarını vurgulayarak "Moralimiz iyi. Heyecanlıyız. Galibiyet alırsak bizim için çok iyi bir sonuç olur." şeklinde görüş belirtti.

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