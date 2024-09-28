İlhan Palut: "Üzgünüz"

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İlhan Palut: 'Üzgünüz'
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28 Eylül 2024 23:11
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalar yaptı.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut ise maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı kısa açıklamada Alanyaspor'u tebrik ederek, "Berabere kalırsak üzüleceğimiz bir maçı kaybettik. Üzgünüz, çalışmaya devam edeceğiz. Hepinize iyi akşamlar." dedi.
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