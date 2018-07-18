Iggy, KD'yi övdü: "Adam yürüyen bir 30 sayı"

Andre Iguodala, takım arkadaşı Kevin Durant'i daha önce görülmemiş şekilde skor üretebilme yeteneğinden dolayı övdü.
Iggy, açıklamasında "İnsanlar onu yeterince takdir etmiyor. Tüm zamanların en yetenekli skoreri. Şüphesiz. Adam yürüyen bir 30 sayı. 30 sayıyı 12 şutta buluyor. Bu çok, çok zordur. Çok verimli. Çoğu adamın ritim yakalamak için topu normalden çok elinde tutması lazım. Onun değil."
şeklinde konuştu ve KD'ye yaptığı bu övgüyü, NBA tariinin diğer büyük skorerleriyle de kıyasladı: "Michael Jordan ve Kareem Abdul-Jabbar durdurulamaz hareketleri olan iki adamdı. MJ'de fadeaway vardı, Kareem'de de skyhook. Ama KD 15 metreden duraksayıp şutu kaldırarak isabet bulabilen 2.13'lük bir oyuncu. Onun durdurulamaz hareketi bu."
Durant kariyerinde maç başına 27.1 sayı üretiyor.