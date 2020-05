Niğde'nin Bor ilçesine ait olan ve genellikle özel misafirlere ikram edilen yemek, kuzunun budundan el ayası büyüklüğünde çıkarılan külbastı ile kaburga kısmından alınan pirzolaların tuzlanarak yağlanmış ve biber dizili tepsiye konulmasıyla hazırlanıyor.Kekik serpildikten sonra üzerine kuyruk yağı dizilen tepsi, odun ateşi fırınında yaklaşık 45 dakika pişiriliyor. Etler tamamen suyunu bırakıp çektikten ve hafifçe kızardıktan sonra yağına ekmek banarak yeniyor.Kovid-19 nedeniyle evlerdeki fırınlarda yapılan yemek, iftar sofralarının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor.Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Aşçılık Programı Öğretim Görevlisi Şinasi Özmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bor söğürmesinin özellikle ramazan ayında veya akşam yemeklerinde sıkça tüketildiğini anlattı.Bor söğürmesinin her restoranda bulunmadığını belirten Özmen, şunları kaydetti:"Bor söğürmesi kuzunun kaburga kısmından etli kısmı düz bir şekilde açılan pirzola ve kuzunun külbastı dediğimiz et kısmıyla beraber bir tepsiye dizilir ve odun ateşinde pişirilir. Söğürmede biber ve domates, baharat olarak da tuz ve karabiber kullanıyoruz. İsteyen kekik de kullanabilir. Niğde'mizin yöresel yemeğidir. Bor söğürmesi Türkiye Patent Enstitüsü tarafından tescillendi ve coğrafi işaret aldı."Özmen, lezzetiyle ağızlarla güzel tat bırakan Bor söğürmesini Niğde'ye gelenlerin mutlaka denemesini tavsiye etti.Bor söğürmesinin her yerde bulunmadığını dile getiren Özmen, "Bu işi bilenlere sormak lazım. Çünkü Bor söğürmesi anlık pişirilip yenilen bir yemek değil. Restoranlarda Bor söğürmesi istediğinizde hemen yapılıp gelecek bir yemek değil. Restorana gitmeden 1-2 saat önce haber verilmeli." dedi.