Stelios

Sherel

Ligde bu sezon rakip filelere 45 gol gönderen Galatasaray'da,ile8'er golle takımı sırtlıyor.İki tecrübeli yıldızın ardından Kerem Aktürkoğlu'nun 7, Dries Mertens'in 4, Barış Alper Yılma ve Juan Mata'nın 3'er, Sergio Oliveira ve Abdülkerim Bardakcı'nın 2'şer, Yunus Akgün, Milot Rashica, Leo Dubois ve Emre Taşdemir'in de 1'er golü bulunuyor.Kalan 4 golü ise Gaziantep'tenKitsioui, Konyaspor'dan Francisco Calvo, Başakşehir'den Youssouf Ndayishimiyeve Antalyaspor'danFloranus kendi kalesine attı.