Ligde bu sezon rakip filelere 45 gol gönderen Galatasaray'da, Mauro Icardi ile Bafetimbi Gomis 8'er golle takımı sırtlıyor.
İki tecrübeli yıldızın ardından Kerem Aktürkoğlu'nun 7, Dries Mertens'in 4, Barış Alper Yılma ve Juan Mata'nın 3'er, Sergio Oliveira ve Abdülkerim Bardakcı'nın 2'şer, Yunus Akgün, Milot Rashica, Leo Dubois ve Emre Taşdemir'in de 1'er golü bulunuyor.
4 GOL RAKİP OYUNCULARDAN
Kalan 4 golü ise Gaziantep'ten Stelios Kitsioui, Konyaspor'dan Francisco Calvo, Başakşehir'den Youssouf Ndayishimiyeve Antalyaspor'dan Sherel Floranus kendi kalesine attı.
İki tecrübeli yıldızın ardından Kerem Aktürkoğlu'nun 7, Dries Mertens'in 4, Barış Alper Yılma ve Juan Mata'nın 3'er, Sergio Oliveira ve Abdülkerim Bardakcı'nın 2'şer, Yunus Akgün, Milot Rashica, Leo Dubois ve Emre Taşdemir'in de 1'er golü bulunuyor.
4 GOL RAKİP OYUNCULARDAN
Kalan 4 golü ise Gaziantep'ten Stelios Kitsioui, Konyaspor'dan Francisco Calvo, Başakşehir'den Youssouf Ndayishimiyeve Antalyaspor'dan Sherel Floranus kendi kalesine attı.