Icardi ve Gomis, Galatasaray'ı sırtlıyor!

Mauro Icardi ile Bafetimbi Gomis bu sezon attığı 8'er golle Galatasaray'ı sırtlıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Icardi ve Gomis, Galatasaray'ı sırtlıyor!
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05 Şubat 2023 12:42
Mauro Icardi
Mauro Icardi
Galatasaray
Ligde bu sezon rakip filelere 45 gol gönderen Galatasaray'da, Mauro Icardi ile Bafetimbi Gomis 8'er golle takımı sırtlıyor.

İki tecrübeli yıldızın ardından Kerem Aktürkoğlu'nun 7, Dries Mertens'in 4, Barış Alper Yılma ve Juan Mata'nın 3'er, Sergio Oliveira ve Abdülkerim Bardakcı'nın 2'şer, Yunus Akgün, Milot Rashica, Leo Dubois ve Emre Taşdemir'in de 1'er golü bulunuyor.

4 GOL RAKİP OYUNCULARDAN 

Kalan 4 golü ise Gaziantep'ten Stelios Kitsioui, Konyaspor'dan Francisco Calvo, Başakşehir'den Youssouf Ndayishimiyeve Antalyaspor'dan Sherel Floranus kendi kalesine attı.  

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