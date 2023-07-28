Icardi uçak takip: Icardi ne zaman, saat kaçta gelecek?

Mauro Icardi uçak takip: Galatasaray'ın PSG'den bonservisini aldığı Mauro Icardi ve ailesi İstanbul'a geliyor. Yıldız oyuncunun eşi Wanda Nara, sosyal medya hesabından yolculuk fotoğraflarını paylaştı. Peki, Icardi ne zaman, saat kaçta gelecek?

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Icardi uçak takip: Icardi ne zaman, saat kaçta gelecek?
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28 Temmuz 2023 15:12
Son güncelleme 28 Temmuz 2023 15:38
Galatasaray, Arjantinli yıldız Mauro Icardi'ye kavuşuyor.

Wanda Nara'nın sağlık problemleri nedeniyle Galatasaray'a erken katılamayan Mauro Icardi, ailesiyle birlikte İstanbul'a geliyor. Yıldız oyuncunun eşi Wanda Nara, sosyal medya hesabından yolculuk fotoğraflarını paylaştı.

MAURO ICARDİ CANLI UÇAK TAKİBİ

Uçak kodu: GL5T

MAURO ICARDİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA İSTANBUL'A GELECEK?

Mauro Icardi, Wanda Nara ve çocukları Francesca ile Isabella, özel uçakla Arjantin'den havalandı. Icardi ailesinin bu gece 00:00'da İstanbul'da olması bekleniyor.




WANDA NARA DUYURMUŞTU

Yıldız oyuncunun eşi ve menajeri Wanda Nara, dün Galatasaray taraftarını sevindiren mesajı paylaşmıştı. Nara sosyal medya hesabından bir soruya verdiği cevapta İstanbul'a gideceklerini duyurmuştu.

"3 YILLIK İMZA ATTI"

L'Equipe, Arjantinli yıldızın Galatasaray'a transferinin tamamlandığını duyurdu. L'Equipe'te yer alan haberde PSG ve Galatasaray'ın 10 milyon civarında bonservis bedeli karşılığında transfer için anlaştığı belirtildi. Icardi'nin ise Galatasaray'a 3 yıllık imza attığı kaydedildi.

MAURO ICARDI KİMDİR?

Kariyerinde Inter ve PSG gibi Avrupa'nın önemli ekiplerinin formasını giyen Mauro Icardi, geçen sezon kiralandığı Galatasaray'da 26 maçta 23 gol attı ve 8 asist yaptı.  

Arjantin - Türkiye arası uçakla kaç km ve kaç saat?

Arjantin Türkiye arası uçak yolculuğu ise aktarmasız olan uçuşlarda 15 saattir.
 
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