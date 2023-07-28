Icardi uçak takip: Icardi ne zaman, saat kaçta gelecek?

MAURO ICARDİ CANLI UÇAK TAKİBİ



Uçak kodu: GL5T Uçak kodu: GL5T

L'Equipe, Arjantinli yıldızın Galatasaray'a transferinin tamamlandığını duyurdu. L'Equipe'te yer alan haberde PSG ve Galatasaray'ın 10 milyon civarında bonservis bedeli karşılığında transfer için anlaştığı belirtildi. Icardi'nin ise Galatasaray'a 3 yıllık imza attığı kaydedildi.

Arjantin - Türkiye arası uçakla kaç km ve kaç saat?



Arjantin Türkiye arası uçak yolculuğu ise aktarmasız olan uçuşlarda 15 saattir.

